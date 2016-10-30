Посетитель открыл стрельбу в фаст-фуде в Санкт-Петербурге

Так, в ночь на воскресенье, 30 октября, в заведении, расположенном на Невском проспекте, произошел конфликт. В ходе выяснения отношений мужчина с рыжей бородой ранил из травматического пистолета двух оппонентов. После этого он скрылся с места происшествия.

Местные СМИ уточняют, что в ресторане быстрого обслуживания посетители устроили драку, потом они вышли на улицу, где и произошла стрельба.

Скорая доставила пострадавших в Мариинскую больницу. По факту инцидента проводится проверка.