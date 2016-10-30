Посетитель открыл стрельбу в фаст-фуде в Санкт-Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Посетитель открыл стрельбу в ресторане сети фаст-фуда Burger King в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, ранения получили два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Фонтанку".
Так, в ночь на воскресенье, 30 октября, в заведении, расположенном на Невском проспекте, произошел конфликт. В ходе выяснения отношений мужчина с рыжей бородой ранил из травматического пистолета двух оппонентов. После этого он скрылся с места происшествия.
Местные СМИ уточняют, что в ресторане быстрого обслуживания посетители устроили драку, потом они вышли на улицу, где и произошла стрельба.
Скорая доставила пострадавших в Мариинскую больницу. По факту инцидента проводится проверка.