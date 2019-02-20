Відсутність рішучої реакції світу на захоплення Криму дозволила окупувати Донбас – МЗС

"5 років тому Росія, грубо порушуючи міжнародне право, розпочала окупацію Криму. І хоча незаконний фейковий референдум і російський статус Криму не був визнаний міжнародною спільнотою, неготовність міжнародної спільноти рішуче відреагувати на зухвалий акт агресії з боку Росії дозволила злочинному кремлівському режиму продовжити агресію та окупувати частину українського Донбасу", - зазначили в міністерстві.

Так, у МЗС нагадали, що внаслідок агресії Росії було вбито близько 13 тис. людей, 30 тис. було поранено, 1,5 млн– переселено. Крім того, агресія спричинила масоване руйнування Донбасу та узурпацію української власності в окупованому Криму.

На півострові постійно фіксуються порушення окупаційною владою прав людини та міжнародного гуманітарного права, політичні переслідування та залякування українських громадян з метою придушення будь-яких проявів анти-окупаційних настроїв, зазначили дипломати.

Водночас вони нагадали, що зусиллями українських вояків, завдяки наростаючій політичній і практичній підтримці міжнародних партнерів Україна продовжує стримувати агресію.

"Усі політв’язні і військовополонені мають бути негайно звільнені. Це – спільна позиція України і міжнародних партнерів. Подальше зволікання Москви з виконанням цієї вимоги повинно мати цілком конкретні, у тому числі санкційні, наслідки", - сказано в заяві.

У МЗС зазначили також, що припинення агресії РФ в Донбасі повинне опиратися на повноцінну миротворчу місію ООН, мандат якої має включати всю зону конфлікту.

"Сьогодні в ГА ООН, за участі Президента України Петра Порошенка, вперше відбувається обговорення ситуації на окупованих територіях, що є черговим свідченням неприйнятності дій Москви для міжнародної спільноти", - нагадали дипломати.

У зовнішньополітичному відомстві висловили вдячність міжнародним партнерам за практичну допомогу у розвитку українських Збройних Сил, проведенні реформ і стабілізації економічної ситуації держави.

Як повідомляв УНН, 19 лютого відбулось позачергове засідання у Верховній Раді у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Росії проти України.

У заході взяв участь голова Європейської Ради Дональд Туск, який українською виступив у Верховній Раді з промовою, присвяченій п’ятій річниці з початку збройної агресії.