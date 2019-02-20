Отсутствие решительной реакции мира на захват Крыма позволила оккупировать Донбасс - МИД

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61534 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82157 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130483 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130330 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129770 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125031 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160808 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117827 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145280 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

8 марта, 09:59 • 35523 просмотра
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 46464 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 47717 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

14:55 • 22150 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 26307 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 125830 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 160805 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 172514 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 183690 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 241417 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 130478 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 99913 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104434 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107458 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107025 просмотра
Актуальное
Отсутствие решительной реакции мира на захват Крыма позволила оккупировать Донбасс - МИД

Отсутствие решительной реакции мира на захват Крыма позволила оккупировать Донбасс - МИД

Киев  •  УНН

 • 7485 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Несмотря на то, что незаконный "референдум" и российский статус Крыма не был признан международным сообществом, ее неготовность решительно отреагировать на акт российской агрессии позволила кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть Донбасса. Об этом говорится в заявлении МИД Украины по поводу 5-й годовщины начала вооруженной агрессии России против Украины, передает УНН.

"5 лет назад Россия, грубо нарушая международное право, начала оккупацию Крыма. И хотя незаконный фейковый референдум и российский статус Крыма не был признан международным сообществом, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила преступном кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса", - отметили в министерстве.

Так, в МИД напомнили, что в результате агрессии России было убито около 13 тыс. человек, 30 тыс. были ранены, 1,5 млн - переселены. Кроме того, агрессия вызвала массированное разрушение Донбасса и узурпацию украинской собственности в оккупированном Крыму.

На полуострове постоянно фиксируются нарушения оккупационными властями прав человека и международного гуманитарного права, политические преследования и запугивание украинских граждан с целью подавления любых проявлений анти-оккупационных настроений, отметили дипломаты.

В то же время они напомнили, что усилиями украинских воинов, благодаря нарастающей политической и практической поддержке международных партнеров Украины продолжает сдерживать агрессию.

"Все политзаключенные и военнопленные должны быть немедленно освобождены. Это - общая позиция Украины и международных партнеров. Дальнейшее промедление Москвы с выполнением этого требования должно иметь вполне конкретные, в том числе санкционные, последствия", - говорится в заявлении.

В МИД отметили также, что прекращение агрессии РФ в Донбассе должно опираться на полноценную миротворческую миссию ООН, мандат которой должен включать всю зону конфликта.

"Сегодня в ГА ООН, при участии Президента Украины Петра Порошенко, впервые происходит обсуждение ситуации на оккупированных территориях, что является очередным свидетельством неприемлемости действий Москвы для международного сообщества", - напомнили дипломаты.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили благодарность международным партнерам за практическую помощь в развитии украинских Вооруженных Сил, проведении реформ и стабилизации экономической ситуации государства.

Как сообщал УНН, 19 февраля состоялось внеочередное заседание в Верховной Раде в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии России против Украины.

В мероприятии принял участие председатель Европейского Совета Дональд Туск, который по-украински выступил в Верховной Раде с речью, посвященной пятой годовщине с начала вооруженной агрессии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы