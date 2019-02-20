Отсутствие решительной реакции мира на захват Крыма позволила оккупировать Донбасс - МИД

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Несмотря на то, что незаконный "референдум" и российский статус Крыма не был признан международным сообществом, ее неготовность решительно отреагировать на акт российской агрессии позволила кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть Донбасса. Об этом говорится в заявлении МИД Украины по поводу 5-й годовщины начала вооруженной агрессии России против Украины, передает УНН.