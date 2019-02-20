Отсутствие решительной реакции мира на захват Крыма позволила оккупировать Донбасс - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Несмотря на то, что незаконный "референдум" и российский статус Крыма не был признан международным сообществом, ее неготовность решительно отреагировать на акт российской агрессии позволила кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть Донбасса. Об этом говорится в заявлении МИД Украины по поводу 5-й годовщины начала вооруженной агрессии России против Украины, передает УНН.
"5 лет назад Россия, грубо нарушая международное право, начала оккупацию Крыма. И хотя незаконный фейковый референдум и российский статус Крыма не был признан международным сообществом, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила преступном кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса", - отметили в министерстве.
Так, в МИД напомнили, что в результате агрессии России было убито около 13 тыс. человек, 30 тыс. были ранены, 1,5 млн - переселены. Кроме того, агрессия вызвала массированное разрушение Донбасса и узурпацию украинской собственности в оккупированном Крыму.
На полуострове постоянно фиксируются нарушения оккупационными властями прав человека и международного гуманитарного права, политические преследования и запугивание украинских граждан с целью подавления любых проявлений анти-оккупационных настроений, отметили дипломаты.
В то же время они напомнили, что усилиями украинских воинов, благодаря нарастающей политической и практической поддержке международных партнеров Украины продолжает сдерживать агрессию.
"Все политзаключенные и военнопленные должны быть немедленно освобождены. Это - общая позиция Украины и международных партнеров. Дальнейшее промедление Москвы с выполнением этого требования должно иметь вполне конкретные, в том числе санкционные, последствия", - говорится в заявлении.
В МИД отметили также, что прекращение агрессии РФ в Донбассе должно опираться на полноценную миротворческую миссию ООН, мандат которой должен включать всю зону конфликта.
"Сегодня в ГА ООН, при участии Президента Украины Петра Порошенко, впервые происходит обсуждение ситуации на оккупированных территориях, что является очередным свидетельством неприемлемости действий Москвы для международного сообщества", - напомнили дипломаты.
Во внешнеполитическом ведомстве выразили благодарность международным партнерам за практическую помощь в развитии украинских Вооруженных Сил, проведении реформ и стабилизации экономической ситуации государства.
Как сообщал УНН, 19 февраля состоялось внеочередное заседание в Верховной Раде в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии России против Украины.
В мероприятии принял участие председатель Европейского Совета Дональд Туск, который по-украински выступил в Верховной Раде с речью, посвященной пятой годовщине с начала вооруженной агрессии.