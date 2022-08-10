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Відстрочка за зовнішнім боргом: Україна зможе зекономити майже 6 млрд доларів

Відстрочка за зовнішнім боргом: Україна зможе зекономити майже 6 млрд доларів

Київ • УНН

 • 141535 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Україна досягла згоди щодо відтермінування платежів за зовнішнім боргом до 2024 року. Завдяки цьому, за два наступні роки, Україна зможе зекономити майже 6 млрд дол. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні Україна досягла згоди щодо відтермінування платежів за зовнішнім боргом до 2024 року. Ми вдячні інвесторам за те, що вони прийняли нашу пропозицію. Завдяки солідарності з Україною, яку продемонстрували комерційні інвестори разом з офіційним сектором, ми зможемо задовольнити потреби державного бюджету країни, яка перебуває у війні, і зберегти наші державні фінанси стабільними", - повідомив Марченко.

Деталі

Він зазначив, що завдяки цьому, за два наступні роки, Україна зможе зекономити майже 6 млрд дол США для фінансування інших нагальних потреб бюджету.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що власники цінних паперів державних "Укренерго" й "Укравтодору" так само пристали на пропозицію щодо відтермінування.

"Це дозволить Україні краще підготуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану російськими терористами інфраструктуру", - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Міжнародні кредитори погодилися відтермінувати виплати зовнішньої заборгованості Україною - з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю продовження на рік.

Повідомлялося, що Україна збиралася запропонувати інвесторам відстрочку платежів за єврооблігаціями на два роки, переговори плануються до 15 серпня.

Довідково

Група кредиторів України включає Канаду, Францію, Німеччину, Японію, Велику Британію та Сполучені Штати Америки. До спостерігачів Групи входять Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

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