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Отсрочка по внешнему долгу: Украина сможет сэкономить почти 6 млрд долларов

Отсрочка по внешнему долгу: Украина сможет сэкономить почти 6 млрд долларов

Киев • УНН

 • 141532 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Украина достигла согласия по отсрочке платежей по внешнему долгу до 2024 года. Благодаря этому за два последующих года Украина сможет сэкономить почти 6 млрд долл. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Сегодня Украина достигла согласия по отсрочке платежей по внешнему долгу до 2024 года. Мы благодарны инвесторам за то, что они приняли наше предложение. Благодаря солидарности с Украиной, которую продемонстрировали коммерческие инвесторы вместе с официальным сектором, мы сможем удовлетворить потребности государственного бюджета страны находящейся в войне и сохранить наши государственные финансы стабильными", - сообщил Марченко.

Детали

Он отметил, что благодаря этому за два последующих года Украина сможет сэкономить почти 6 млрд долл. США для финансирования других неотложных потребностей бюджета.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что владельцы ценных бумаг государственных "Укрэнерго" и "Укравтодора" также приняли предложение по отсрочке.

"Это позволит Украине лучше подготовиться к самому сложному в истории отопительному сезону и более эффективно восстанавливать разрушенную российскими террористами инфраструктуру", - отметил Шмигаль.

Дополнение

Международные кредиторы согласились отсрочить выплаты внешней задолженности Украиной – с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год.

Сообщалось, что Украина собиралась предложить инвесторам отсрочку платежей по еврооблигациям на два года, переговоры планируются до 15 августа.

Справочно

Группа кредиторов Украины включает в себя Канаду, Францию, Германию, Японию, Великобританию и Соединенные Штаты Америки. В число наблюдателей Группы входят Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

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