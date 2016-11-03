Відставні військові США закликали Д.Трампа довести відсутність фінансових зв'язків з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. 62 військових у відставці звернулися до кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з закликом опубліковувати його податкову декларацію, щоб продемонструвати, що він не має фінансових зв’язків з Росією. Про це повідомило агентство Associated Press , передає УНН.
Військові, до числа яких входить колишній командувач силами НАТО в Європі Веслі Кларк, написали лист до Д.Трампа. У посланні вони висловили сумніви в тому, чи піде обрання Д.Трампа президентом на користь національним інтересам США в сфері безпеки.
Автори листа також стверджують, що республіканець прислужився Москві, коли відмовився визнати вірними висновки розвідувальних служб США, згідно з якими Росія має відношення до серії кібератак в США.
Чи був лист отриманий, агентство не уточнює.
Як повідомляв УНН, високопоставлений помічник Хілларі Клінтон закликала ФБР розкрити те, що він знає про будь-яких зв’язки між Дональдом Трампом і Росією.