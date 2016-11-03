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15 марта, 19:03 • 115371 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167050 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138237 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130655 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112936 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105545 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101468 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Отставные военные США призвали Д.Трампа доказать отсутствие финансовых связей с РФ

Отставные военные США призвали Д.Трампа доказать отсутствие финансовых связей с РФ

Киев • УНН

 • 12841 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. 62 военных в отставке обратились к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с призывом опубликовывать его налоговую декларацию, чтобы продемонстрировать, что он не имеет финансовых связей с Россией. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает УНН.

Военные, в число которых входит бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, написали письмо к Д.Трампу. В послании они выразили сомнение в том, пойдет ли избрание Д.Трамп президентом в пользу национальным интересам США в сфере безопасности.

Авторы письма также утверждают, что республиканец послужил Москве, когда отказался признать верными выводы разведывательных служб США, согласно которым Россия имеет отношение к серии кибератак в США.

Было ли письмо получено, агентство не уточняет.

Как сообщал УНН, высокопоставленный помощник Хиллари Клинтон призвала ФБР раскрыть то, что оно знает о каких-либо связях между Дональдом Трампом и Россией .

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