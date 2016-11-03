Отставные военные США призвали Д.Трампа доказать отсутствие финансовых связей с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. 62 военных в отставке обратились к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с призывом опубликовывать его налоговую декларацию, чтобы продемонстрировать, что он не имеет финансовых связей с Россией. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает УНН.
Военные, в число которых входит бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, написали письмо к Д.Трампу. В послании они выразили сомнение в том, пойдет ли избрание Д.Трамп президентом в пользу национальным интересам США в сфере безопасности.
Авторы письма также утверждают, что республиканец послужил Москве, когда отказался признать верными выводы разведывательных служб США, согласно которым Россия имеет отношение к серии кибератак в США.
Было ли письмо получено, агентство не уточняет.
Как сообщал УНН, высокопоставленный помощник Хиллари Клинтон призвала ФБР раскрыть то, что оно знает о каких-либо связях между Дональдом Трампом и Россией .