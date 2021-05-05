Відсьогодні Житомирщина перейшла в "жовту" зону епіднебезпеки

Цитата:

"Сьогодні (4 травня. - ред.) відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - написав Немчінов.

Деталі

Так, він повідомив, що за результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 05 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки.

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Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 088 410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 44 916 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.