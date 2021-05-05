С сегодняшнего дня Житомирщина перешла в "желтую" карантинную зону
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Житомирская область с 5 мая оставляет "красную" зону карантина и переходит в "желтую". Об этом ранее в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.
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“Сегодня (4 мая. — ред.) состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций”, — написал Немчинов.
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Так, он сообщил, что по результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 5 мая 2021 “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для “желтый” уровня эпидемической опасности.
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Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 088 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 916 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.