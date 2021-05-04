COVID-19: ще чотири області можуть вийти з "червоної" зони

Цитата:

"Покращення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. За збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із “червоного” рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів", - повідомив Ляшко.

Довідково

За даними МОЗ, станом на ранок 4 квітня в Україні зафіксовано вже 2,088 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 травня, - 2,4 тис., що менше, ніж днем раніше.



Доповнення

Раніше повідомлялося, що з 5 травня з "червоної" зони карантинних обмежень виходить Житомирська область.



