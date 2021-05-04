COVID-19: ще чотири області можуть вийти з "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на 4 травня спостерігається покращення епідситуації в Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Про це на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
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"Покращення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. За збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із “червоного” рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів", - повідомив Ляшко.
Довідково
За даними МОЗ, станом на ранок 4 квітня в Україні зафіксовано вже 2,088 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 травня, - 2,4 тис., що менше, ніж днем раніше.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що з 5 травня з "червоної" зони карантинних обмежень виходить Житомирська область.