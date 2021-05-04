Житомирщина з 5 травня виходить з "червоної" зони карантину

Цитата:

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - написав Немчінов.

Деталі

Так, він повідомив, що за результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 05 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,088 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 травня, — 2,4 тис., що менше, ніж днем раніше.