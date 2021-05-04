Житомирщина з 5 травня виходить з "червоної" зони карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Житомирська область з 5 травня виходить з "червоної" зони карантинних обмежень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає УНН.
Цитата:
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - написав Немчінов.
Деталі
Так, він повідомив, що за результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 05 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,088 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 травня, — 2,4 тис., що менше, ніж днем раніше.