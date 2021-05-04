Житомирская область с 5 мая выходит из "красной" зоны карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Житомирская область с 5 мая выходит из "красной" зоны карантина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.
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"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - написал Немчинов.
Детали
Так, он сообщил, что по результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 5 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,088 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 мая - 2,4 тыс., что меньше, чем днем раньше.