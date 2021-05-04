COVID-19: еще четыре области могут выйти из "красной" зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на 4 мая наблюдается улучшение эпидситуации в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. Об этом на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
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"Улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного"уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", - сообщил Ляшко.
Справка
По данным Минздрава, по состоянию на утро 4 апреля в Украине зафиксировано уже 2,088 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 мая - 2,4 тыс., что меньше, чем днем ранее.
Дополнение
Ранее сообщалось, что с 5 мая из "красной" зоны карантина выходит Житомирская область.