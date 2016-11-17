Відсьогодні тимчасово обмежать рух київських трамваїв №28 та №33
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Через заміну трамвайних колій на вулиці Гната Хоткевича рух київських трамвайних маршрутів № 28 та № 33 закривається з 23:50 до 05:00. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, з 17 до 30 листопада з 23:50 до 05:00 рух трамвайних маршрутів № 28 та № 33 закривається.
Останні відправлення трамваїв відбудуться за маршрутами:
— № 28 (ст. м. “Лісова” о 22:19, вул. Милославська о 23:07);
— № 33 (ДВРЗ у напрямку вул. Сабурова о 22:19, вул. Сабурова о 23:15).