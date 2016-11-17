С сегодняшнего дня временно ограничат движение киевских трамваев №28 и №33
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Из-за замены трамвайных путей на улице Гната Хоткевича движение киевских трамвайных маршрутов № 28 и № 33 закрывается с 23:50 до 05:00. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, с 17 по 30 ноября с 23:50 до 05:00 движение трамвайных маршрутов № 28 и № 33 закрывается.
Последние отправления трамваев пройдут по маршрутам:
- № 28 (ст. М. "Лесная" в 22:19, ул. Милославская в 23:07)
- № 33 (ДВРЗ в направлении ул. Сабурова в 22:19, ул. Сабурова в 23:15).