Відправлений до КНДР американський авіаносець поплив в іншу сторону

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Американський авіаносець і супроводжуюча його ударна група, які, за заявою президента США Дональда Трампа, повинні були відправитися до берегів Північної Кореї, насправді попливли в інший бік, передає УНН з посиланням на ВВС.

Тихоокеанське командування збройних сил США заявило, що ударна група на чолі з авіаносцем “Карл Вінсоном” спочатку повинна завершити спільні навчання з австралійськими військовими.

Тобто в момент, коли Д.Трамп оголошував про відправлення кораблів, вони рухалися від Північної Кореї в бік Австралії. Поки неясно, чи був це навмисний обман, зміна планів або непорозуміння.

Як повідомляв УНН, Росія та Китай відправили розвідувальні кораблі для стеження за американським авіаносцем “Карл Вінсон”, який прямував до Корейського півострова.

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