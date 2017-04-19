Отправленный в КНДР американский авианосец поплыл в другую сторону

Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что ударная группа во главе с авианосцем “Карл Винсон” сначала должна завершить совместные учения с австралийскими военными.

То есть в момент, когда Д.Трамп объявлял об отправке кораблей, они двигались от Северной Кореи в сторону Австралии. Пока неясно, был ли это преднамеренный обман, изменение планов или недоразумение.

Как сообщал УНН, Россия и Китай отправили разведывательные корабли для слежения за американским авианосцем “Карл Винсон”, который направлялся в Корейского полуострова.