Отправленный в КНДР американский авианосец поплыл в другую сторону
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Американский авианосец и сопровождающая его ударная группа, которые, по заявлению президента США Дональда Трампа, должны были отправиться к берегам Северной Кореи, на самом деле поплыли в другую сторону, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что ударная группа во главе с авианосцем “Карл Винсон” сначала должна завершить совместные учения с австралийскими военными.
То есть в момент, когда Д.Трамп объявлял об отправке кораблей, они двигались от Северной Кореи в сторону Австралии. Пока неясно, был ли это преднамеренный обман, изменение планов или недоразумение.
Как сообщал УНН, Россия и Китай отправили разведывательные корабли для слежения за американским авианосцем “Карл Винсон”, который направлялся в Корейского полуострова.