Відокремимо зерна від полови: Арестович розповів, яка відповідальність чекає жителів ОРДЛО та Криму за участь у "виборах" РФ

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"Форма і терміни цієї відповідальності зараз організовуються американською дипломатією та українським військово-політичним керівництвом. Думаю, що в промові президента на Генасамблеї ООН (20 вересня президент вилітає до Нью-Йорка) буде дана політична оцінка цьому залученню. І що стосується заходів на рівні Української держави, то, як відомо, Рада національної безпеки та оборони 17 вересня ввела санкції проти тих людей, які організовують і проводять такі "вибори", — зазначив він.

Що стосується звичайних жителів окупованих територій, то відповідальність за участь в цих "виборах" залежатиме від рівня їхнього залучення до них.

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"Тут не треба всіх одним миром мазати. Тут треба дивитися в кожній окремій ситуації. Є люди, які змушені це зробити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять на окупованих територіях в дуже жорстке становище: не "голосуєш" — ти без роботи. А можливо, тебе ще будуть переслідувати. Є люди, які добровільно взяли й пішли", — наголосив Арестович.

Він додав, що рішення ухвалюватимуться після повернення Криму та частини Донбасу до України.

"Ми відокремимо зерна від полови. Розбиратимемося в кожному випадку окремо", - заявив Арестович.

Додамо

Спікер уточнив, що вивченням цих ситуацій будуть займатися спецслужби, правоохоронці та інші українські органи влади.

"Я повністю впевнений, що прості люди не постраждають. Постраждають передусім ті, хто ухвалювали відповідні рішення та виступали посібниками окупантів. Тобто брали активну та свідому участь в організації антиукраїнської діяльності, порушенні українського та міжнародного законодавств. І сприяли діяльності окупанта", — акцентував він.

У зв'язку з цим Арестович порадив "прихильникам Росії" покинути тимчасово непідконтрольні території.

"І найкраще, що можна було б цим людям зробити, — швиденько забратися разом із російськими військами, коли прийде час. Бо залишатися тут у нас буде не найкращим рішенням для них", — резюмував він.

Нагадаємо

Вибори в Державну думу РФ пройдуть 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.

Українське МЗС висловило протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.

Додамо, Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.



МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.