Отделим зерна от плевел: Арестович рассказал, какая ответственность ждет жителей ОРДЛО и Крыма за участие в "выборах" РФ

Детали

Форма и сроки этой ответственности [России] сейчас организовываются американской дипломатией и украинским военно-политическим руководством. Думаю, что в речи президента на Генассамблее ООН (20 сентября президент вылетает в Нью-Йорк) будет дана политическая оценка этому привлечению. И что касается мер на уровне Украинского государства, то, как известно, Совет национальной безопасности и обороны 17 сентября ввел санкции против тех людей, которые организовывают и проводят такие "выборы", — отметил он.

Что касается рядовых жителей оккупированных территорий, то ответственность за участие в этих "выборах" будет зависеть от уровня их вовлеченности в них.

Цитата

"Здесь не надо всех одним миром мазать. Здесь надо смотреть в каждой отдельной ситуации. Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники, которых ставят на оккупированных территориях в очень жесткое положение: не "голосуешь" — ты без работы. А возможно, тебя еще будут преследовать. Есть люди, которые добровольно взяли и пошли", — подчеркнул Арестович.

Он добавил, что решения будут приниматься после возвращения Крыма и части Донбасса под контроль Украины.

"Мы отделим зерна от плевел. Будем разбираться по существу в каждом случае отдельно", — заявил Арестович.

Добавим

Спикер уточнил, что изучением этих ситуаций будут заниматься спецслужбы, правоохранители и другие украинские органы власти.

"Я полностью уверен, что простые люди не пострадают. Пострадают в первую очередь те, которые принимали соответствующие решения и выступали пособниками оккупантов. То есть принимали активное и сознательное участие в организации антиукраинской деятельности, нарушении украинского и международного законодательств. И способствовали деятельности оккупанта", — акцентировал он.

В связи с этим Арестович посоветовал "сторонникам России" покинуть временно неподконтрольные территории.

"И лучшее, что можно было бы этим людям сделать, — быстренько убраться вместе с российскими войсками, когда придет время. Потому что оставаться здесь у нас будет не лучшим решением для них", — резюмировал он.

Напомним

Выборы в Государственную думу РФ пройдут 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы "невыполнения Украиной своих обязательств" по минскими соглашениями.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.



МИД Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ в ОРДЛО.