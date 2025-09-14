$41.310.00
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 15810 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 48104 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 82842 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 69564 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 77014 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 41968 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 75852 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 69355 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39815 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Відновлено рух поїздів на дільниці Васильків-1 - Боярка під Києвом

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 - Боярка відновлено в найкоротші терміни. Пасажирські поїзди повертаються на маршрути, але рухатимуться тепловозами, оскільки відновлення контактної мережі триває.

Відновлено рух поїздів на дільниці Васильків-1 - Боярка під Києвом

Під Києвом відновили залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 - Боярка: це сталось у найкоротші терміни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

Як зазначили у відомстві, вже у неділю ввечері пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Водночас зараз на дільниці ці поїзди будуть рухатися за допомогою тепловозів - відновлення контактної мережі ще триває.

Крім того, можуть бути затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі. Більше деталей можна отримати на сайті "Укрзалізниці".

Також з понеділка, 15 вересня, приміські поїзди між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень, повідомили у Мінрозвитку.

Нагадаємо

Поліція Київської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці у Фастівському районі.

Євген Устименко

СуспільствоКиїв
Українська залізниця
Київ