Відновлено рух поїздів на дільниці Васильків-1 - Боярка під Києвом
Київ • УНН
Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 - Боярка відновлено в найкоротші терміни. Пасажирські поїзди повертаються на маршрути, але рухатимуться тепловозами, оскільки відновлення контактної мережі триває.
Під Києвом відновили залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 - Боярка: це сталось у найкоротші терміни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Деталі
Як зазначили у відомстві, вже у неділю ввечері пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Водночас зараз на дільниці ці поїзди будуть рухатися за допомогою тепловозів - відновлення контактної мережі ще триває.
Крім того, можуть бути затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі. Більше деталей можна отримати на сайті "Укрзалізниці".
Також з понеділка, 15 вересня, приміські поїзди між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень, повідомили у Мінрозвитку.
Нагадаємо
Поліція Київської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці у Фастівському районі.