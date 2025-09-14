$41.310.00
Эксклюзив
13:13 • 5694 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 15912 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 48191 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 82937 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 69632 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 77043 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 41986 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 75892 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 69377 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 39822 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Возобновлено движение поездов на участке Васильков-1 - Боярка под Киевом

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Железнодорожное сообщение на участке Васильков-1 - Боярка восстановлено в кратчайшие сроки. Пассажирские поезда возвращаются на маршруты, но будут двигаться тепловозами, поскольку восстановление контактной сети продолжается.

Возобновлено движение поездов на участке Васильков-1 - Боярка под Киевом

Под Киевом возобновили железнодорожное сообщение на участке Васильков-1 - Боярка: это произошло в кратчайшие сроки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Детали

Как отметили в ведомстве, уже в воскресенье вечером пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. В то же время сейчас на участке эти поезда будут двигаться с помощью тепловозов - восстановление контактной сети еще продолжается.

Кроме того, могут быть задержки поездов, которые уже находятся в пути. Больше деталей можно получить на сайте "Укрзализныци".

Также с понедельника, 15 сентября, пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений, сообщили в Минразвития.

Напомним

Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге в Фастовском районе.

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Украинская железная дорога
Киев