Возобновлено движение поездов на участке Васильков-1 - Боярка под Киевом

Под Киевом возобновили железнодорожное сообщение на участке Васильков-1 - Боярка: это произошло в кратчайшие сроки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Детали

Как отметили в ведомстве, уже в воскресенье вечером пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. В то же время сейчас на участке эти поезда будут двигаться с помощью тепловозов - восстановление контактной сети еще продолжается.

Кроме того, могут быть задержки поездов, которые уже находятся в пути. Больше деталей можно получить на сайте "Укрзализныци".

Также с понедельника, 15 сентября, пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений, сообщили в Минразвития.

Напомним

Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге в Фастовском районе.