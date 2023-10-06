Відновлення Сергіївки зрушило з місця: оголошено тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила тендер на капітальний ремонт багатоповерхової будівлі в Сергіївці Одеської області, що постраждала від атаки рф торік, передає УНН.
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Очікувана вартість закупівлі становить 75 млн грн. Вказана багатоповерхівка була пошкоджена внаслідок ракетного удару, завданого 1 липня 2022 року.
Тоді десятки людей загинули, були пораненні. Велика кількість людей залишилася без домівки.
Понад рік ситуація з відновлення Сергіївки фактично стояла на місці. У ситуацію був змушений втрутитися очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, який звернув увагу правоохоронців на цю ситуацію.
Як наслідок - за деякий час відбулася заміна підрядника, що виконував роботи з відновлення Сергіївки.
А днями об'єкт передали до міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.