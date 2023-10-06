Відновлення Сергіївки зрушило з місця: оголошено тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки

Деталі

Очікувана вартість закупівлі становить 75 млн грн. Вказана багатоповерхівка була пошкоджена внаслідок ракетного удару, завданого 1 липня 2022 року.

Тоді десятки людей загинули, були пораненні. Велика кількість людей залишилася без домівки.

Понад рік ситуація з відновлення Сергіївки фактично стояла на місці. У ситуацію був змушений втрутитися очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, який звернув увагу правоохоронців на цю ситуацію.

Як наслідок - за деякий час відбулася заміна підрядника, що виконував роботи з відновлення Сергіївки.

А днями об'єкт передали до міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.