Восстановление Сергеевки сдвинулось с места: объявлен тендер на капитальный ремонт многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер на капитальный ремонт многоэтажного здания в Сергеевке Одесской области, пострадавшего от атаки рф в прошлом году, передает УНН.
Детали
Ожидаемая стоимость закупки составляет 75 млн грн. Указанная многоэтажка была повреждена в результате ракетного удара, нанесенного 1 июля 2022 года.
Тогда десятки человек погибли, были раненные. Большое количество людей осталось без дома.
Более года ситуация по восстановлению Сергеевки фактически стояла на месте. В ситуацию был вынужден вмешаться глава Одесской ОВА Олег Кипер, который обратил внимание правоохранителей на эту ситуацию.
Как следствие - через некоторое время произошла замена подрядчика, выполнявшего работы по восстановлению Сергеевки.
А на днях объект передали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.