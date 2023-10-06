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Восстановление Сергеевки сдвинулось с места: объявлен тендер на капитальный ремонт многоэтажки

Киев • УНН

 • 523995 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер на капитальный ремонт многоэтажного здания в Сергеевке Одесской области, пострадавшего от атаки рф в прошлом году, передает УНН.

Детали

Ожидаемая стоимость закупки составляет 75 млн грн. Указанная многоэтажка была повреждена в результате ракетного удара, нанесенного 1 июля 2022 года.

Тогда десятки человек погибли, были раненные. Большое количество людей осталось без дома.

Более года ситуация по восстановлению Сергеевки фактически стояла на месте. В ситуацию был вынужден вмешаться глава Одесской ОВА Олег Кипер, который обратил внимание правоохранителей на эту ситуацию.

Как следствие - через некоторое время произошла замена подрядчика, выполнявшего работы по восстановлению Сергеевки.

А на днях объект передали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Украинские Национальные Новости

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