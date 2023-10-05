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Одеська область: відновлення багатостраждальної Сергіївки обіцяють розпочати через тиждень

Одеська область: відновлення багатостраждальної Сергіївки обіцяють розпочати через тиждень

Київ • УНН

 • 465124 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Наступного тижня розпочнеться процес відновлення Сергіївки Одеської області, що постраждала внаслідок атак рф торік. Про це УНН розповів селищний голова Сергіївки Анатолій Чередніченко.

Деталі

Він уточнив, що за тиждень розпочнеться пошук підрядника, який виконуватиме роботи з відновлення зруйнованих будівель.

«Всі необхідні документи ми передали службі відновлення (служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, - ред.). Чекаємо на їх погодження.

Якщо будуть зауваження - вони повернуть нам документи, ми їх підкоригуємо, і знову запустимо процес. Якщо ні - то, думаю, наступного тижня почнемо оголошувати тендер на підрядника», - повідомив Чередніченко.

Нагадаємо

Минулого року росіяни обстріляли Сергіївку, що на Одещині. Тоді була пошкоджена багатоповерхівка. Десятки людей загинули, були пораненні. Велика кількість людей залишилася без домівки.

З плином року ситуація з відновлення Сергіївки майже не зрушила з місця. У ситуацію був змушений втрутитися очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, який звернув увагу правоохоронців на цю ситуацію.

Як наслідок - за деякий час відбулася заміна підрядника, що виконував роботи з відновлення Сергіївки. Однак, нюанс у тому, що цей об'єкт передали до міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

УНН поцікавився у міністерства станом відновлення зруйнованої інфраструктури Сергіївки. Серед іншого запитав, коли планується завершити роботи та повернути людей в домівки.

У міністерстві скерували запит УНН до служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Там підтвердили, що невдовзі запустять процес з відновлення зруйнованої багатоповерхівки. Однак, наразі вони не володіють правом замовника.

«На даний час пошкоджена будівля ще не передана нам. Тобто, у нас немає права замовника. Право замовника, якщо не помиляюся, у Сергіївської сільської ради. В них були певні коригування щодо проєкту, вони провели експертизу, тож потрібно трохи часу.

Зараз ми чекаємо. Цей – наступний тиждень, дасть Бог все буде добре, вони передадуть нам право замовника і ми почнемо оголошувати тендер на підрядника. Після цього будуть розпочаті роботи з відновлення.

Орієнтовно, згідно проєкту ми хочемо в першій половині наступного року все зробити», - розповів фахівець зв‘язків з громадськістю служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Сергій Докієнко.

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