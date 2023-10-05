Одеська область: відновлення багатостраждальної Сергіївки обіцяють розпочати через тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Наступного тижня розпочнеться процес відновлення Сергіївки Одеської області, що постраждала внаслідок атак рф торік. Про це УНН розповів селищний голова Сергіївки Анатолій Чередніченко.
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Він уточнив, що за тиждень розпочнеться пошук підрядника, який виконуватиме роботи з відновлення зруйнованих будівель.
«Всі необхідні документи ми передали службі відновлення (служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, - ред.). Чекаємо на їх погодження.
Якщо будуть зауваження - вони повернуть нам документи, ми їх підкоригуємо, і знову запустимо процес. Якщо ні - то, думаю, наступного тижня почнемо оголошувати тендер на підрядника», - повідомив Чередніченко.
Нагадаємо
Минулого року росіяни обстріляли Сергіївку, що на Одещині. Тоді була пошкоджена багатоповерхівка. Десятки людей загинули, були пораненні. Велика кількість людей залишилася без домівки.
З плином року ситуація з відновлення Сергіївки майже не зрушила з місця. У ситуацію був змушений втрутитися очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, який звернув увагу правоохоронців на цю ситуацію.
Як наслідок - за деякий час відбулася заміна підрядника, що виконував роботи з відновлення Сергіївки. Однак, нюанс у тому, що цей об'єкт передали до міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
УНН поцікавився у міністерства станом відновлення зруйнованої інфраструктури Сергіївки. Серед іншого запитав, коли планується завершити роботи та повернути людей в домівки.
У міністерстві скерували запит УНН до служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Там підтвердили, що невдовзі запустять процес з відновлення зруйнованої багатоповерхівки. Однак, наразі вони не володіють правом замовника.
«На даний час пошкоджена будівля ще не передана нам. Тобто, у нас немає права замовника. Право замовника, якщо не помиляюся, у Сергіївської сільської ради. В них були певні коригування щодо проєкту, вони провели експертизу, тож потрібно трохи часу.
Зараз ми чекаємо. Цей – наступний тиждень, дасть Бог все буде добре, вони передадуть нам право замовника і ми почнемо оголошувати тендер на підрядника. Після цього будуть розпочаті роботи з відновлення.
Орієнтовно, згідно проєкту ми хочемо в першій половині наступного року все зробити», - розповів фахівець зв‘язків з громадськістю служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Сергій Докієнко.