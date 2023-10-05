Одесская область: восстановление многострадальной Сергеевки обещают начать через неделю

Детали

Он уточнил, что через неделю начнется поиск подрядчика, который будет выполнять работы по восстановлению разрушенных зданий.

«Все необходимые документы мы передали Службе восстановления (служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области - ред.). Ждем их согласования.

Если будут замечания - они вернут нам документы, мы их подкорректируем, и снова запустим процесс. Если нет - то, думаю, на следующей неделе начнем объявлять тендер на подрядчика», - сообщил Чередниченко.

Напомним

В прошлом году россияне обстреляли Сергеевку в Одесской области. Тогда была повреждена многоэтажка. Десятки человек погибли, были раненные. Большое количество людей осталось без жилья.

С течением года ситуация по восстановлению Сергеевки почти не сдвинулась с места. В ситуацию был вынужден вмешаться глава Одесской ОВА Олег Кипер, который обратил внимание правоохранителей на эту ситуацию.

Как следствие - через некоторое время произошла замена подрядчика, выполнявшего работы по восстановлению Сергеевки. Однако, нюанс в том, что этот объект передали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

УНН поинтересовался у министерства состоянием восстановления разрушенной инфраструктуры Сергеевки. Среди прочего спросил, когда планируется завершить работы и вернуть людей в дома.

В министерстве направили запрос УНН в службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Там подтвердили, что вскоре запустят процесс по восстановлению разрушенной многоэтажки. Однако, пока они не обладают правом заказчика.

«В настоящее время поврежденное здание еще не передано нам. То есть, у нас нет права заказчика. Право заказчика, если не ошибаюсь, у Сергеевского сельского совета. У них были определенные корректировки по проекту, они провели экспертизу, поэтому нужно немного времени.

Сейчас мы ждем. Эта – следующая неделя, даст Бог все будет хорошо, они передадут нам право заказчика и мы начнем объявлять тендер на подрядчика. После этого будут начаты работы по восстановлению.

Ориентировочно, согласно проекту мы хотим в первой половине следующего года все сделать», - рассказал специалист связей с общественностью службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Сергей Докиенко.