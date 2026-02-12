Відновлення ТЕЦ-5 може зайняти до однієї доби, а ТЕЦ-6 до двох діб - Шмигаль

Перший віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що після нічного удару рф відновлення ТЕЦ-5 для подачі тепла буде здійснено за добу, ТЕЦ-6 - приблизно за дві доби. Про це Шмигаль заявив під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передає УНН.

Сьогоднішня атака росіян вночі балістикою… прильоти уламків по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 в Києві. Це призвело до пошкоджень газорозподільчого та газокомпресорного пристрою на одній з ТЕЦ, на другій розбиті циркулярні насоси, система підготовки води. По ТЕЦ-5, сподіваємося, що за добу все буде відновлено, по ТЕЦ-6 дві доби може бути на відновлення

Він зазначив, що позитивним є те, що плюсова температура дала змогу не зливати воду з системи.

Це дасть можливість не витрачати два тижні на заповнення системи, і підключення будинків, і ліквідацію проривів, які з цим пов’язані. Тому система наповнена водою. Доба, дві доби поремонтуємо обладнання на станціях, і відповідно тепло буде повернуто