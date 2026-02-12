Восстановление ТЭЦ-5 может занять до одних суток, а ТЭЦ-6 до двух суток - Шмыгаль

Первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что после ночного удара рф восстановление ТЭЦ-5 для подачи тепла будет осуществлено за сутки, ТЭЦ-6 - примерно за двое суток. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает УНН.

Сегодняшняя атака россиян ночью баллистикой… прилеты обломков по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 в Киеве. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды. По ТЭЦ-5, надеемся, что за сутки все будет восстановлено, по ТЭЦ-6 двое суток может быть на восстановление

Он отметил, что положительным является то, что плюсовая температура позволила не сливать воду из системы.

Это позволит не тратить две недели на заполнение системы, и подключение домов, и ликвидацию прорывов, которые с этим связаны. Поэтому система наполнена водой. Сутки, двое суток отремонтируем оборудование на станциях, и соответственно тепло будет возвращено