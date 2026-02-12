Восстановление ТЭЦ-5 может занять до одних суток, а ТЭЦ-6 до двух суток - Шмыгаль

$43.030.06
14:09 • 2514 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 5922 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 10540 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 14402 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 17678 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
09:16 • 26107 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 72421 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48266 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58458 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45674 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
Оккупанты расширяют программу выделения земли в Крыму участникам войны - ЦПД12 февраля, 05:44 • 7390 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo12 февраля, 08:05 • 16770 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS12 февраля, 08:19 • 21331 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 31793 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 16991 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 17596 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 67726 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 60381 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 62419 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 71108 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 1708 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 3962 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 32285 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 33983 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 35596 просмотра
Восстановление ТЭЦ-5 может занять до одних суток, а ТЭЦ-6 до двух суток - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 518 просмотра

После ночного удара рф восстановление ТЭЦ-5 займет сутки, а ТЭЦ-6 - примерно двое суток. Положительная температура позволила не сливать воду из системы, ускоряя процесс.

Восстановление ТЭЦ-5 может занять до одних суток, а ТЭЦ-6 до двух суток - Шмыгаль

Первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что после ночного удара рф восстановление ТЭЦ-5 для подачи тепла будет осуществлено за сутки, ТЭЦ-6 - примерно за двое суток. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает УНН.

Подробности

Сегодняшняя атака россиян ночью баллистикой… прилеты обломков по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 в Киеве. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды. По ТЭЦ-5, надеемся, что за сутки все будет восстановлено, по ТЭЦ-6 двое суток может быть на восстановление

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что положительным является то, что плюсовая температура позволила не сливать воду из системы.

Это позволит не тратить две недели на заполнение системы, и подключение домов, и ликвидацию прорывов, которые с этим связаны. Поэтому система наполнена водой. Сутки, двое суток отремонтируем оборудование на станциях, и соответственно тепло будет возвращено

- добавил Шмыгаль.

Напомним

россия в ночь на 12 февраля целенаправленно атаковала энергетику в Украине. В Киеве было остановлено теплоснабжение для еще 2600 домов, в Одессе 300 тысяч человек без воды, а в Днепре 10 тысяч абонентов без тепла.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеЭкономикаКиев
Энергетика
Денис Шмыгаль