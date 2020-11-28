Відмова у виклику пацієнту без декларації: у НСЗУ відповіли на 5 запитань про роботу бригад "швидкої"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Національній службі здоров'я України надали відповідь на п’ять найпопулярніших запитань щодо роботи екстреної медичної допомоги, передає УНН із посиланням на пресслужбу НСЗУ.
- Чи може відмовити диспетчер ЕМД у виклику швидкої до пацієнта без декларації?
Ні. Відсутність декларації з сімейним лікарем не є причиною відмови у виклику. Також для цього не потрібне електронне направлення. Але диспетчер має право відмовити у виклику, який за суттю є необгрунтованим для служби ЕМД.
- Чи потрібно платити за виклик екстреної медичної допомоги?
Ні. Надання екстреної меддопомоги за номером "103" є безоплатним для пацієнтів у невідкладних станах. Зокрема, на місці події, під час транспортування пацієнта, який потребує надання екстреної медичної допомоги у цей час та при особистому зверненні до підрозділу ЕМД.
- У яких випадках потрібно телефонувати у "103" та розраховувати на приїзд бригади?
Швидка допомога обов’язково приїде до людини, яка потребує невідкладної допомоги.
Зокрема, при:
▪️ знепритомненні та судомах,
▪️ раптових розладах дихання або раптовому болю у ділянці серця,
▪️ блювоті кров’ю та зовнішній кровотечі,
▪️ гострому болю у черевній порожнині,
▪️ ознаках гострих інфекційних захворювань,
▪️ порушенні мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово,
▪️ гіпо- та гіперлікемічних комах,
▪️ гострих психічних розладах, що загрожують життю і здоров’ю паціента та/або інших осіб,
▪️ усіх видах травм та ураженні електричним струмом, блискавкою, при теплових ударах, асфіксії тощо,
▪️ ушкодженнях під час ДТП, аварії на виробництві, стихійного лиха тощо,
▪️ отруєннях, укусах тварин, змій, павуків та комах, а також анафілактичних реакціях,
▪️ порушеннях нормального перебігу вагітності.
- Як правильно викликати ЕМД?
Головне правило – надавати достовірну інформацію диспетчеру, який відповість за номером "103" – не можна приховувати або навпаки, перебільшувати ані симптомів, ані іншу інформацію.
- Чи приїде швидка до пацієнта з ймовірним або підтвердженим COVID-19?
Обов’язково - у разі критичного стану. Наприклад, коли у пацієнта спостерігається утруднене дихання, дихальна недостатність, підвищення температури вище 38°C, що погано піддається корекції, раптове погіршення стану.
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