Відмова у виклику пацієнту без декларації: у НСЗУ відповіли на 5 запитань про роботу бригад "швидкої"

- Чи може відмовити диспетчер ЕМД у виклику швидкої до пацієнта без декларації?

Ні. Відсутність декларації з сімейним лікарем не є причиною відмови у виклику. Також для цього не потрібне електронне направлення. Але диспетчер має право відмовити у виклику, який за суттю є необгрунтованим для служби ЕМД.

- Чи потрібно платити за виклик екстреної медичної допомоги?

Ні. Надання екстреної меддопомоги за номером "103" є безоплатним для пацієнтів у невідкладних станах. Зокрема, на місці події, під час транспортування пацієнта, який потребує надання екстреної медичної допомоги у цей час та при особистому зверненні до підрозділу ЕМД.

- У яких випадках потрібно телефонувати у "103" та розраховувати на приїзд бригади?

Швидка допомога обов’язково приїде до людини, яка потребує невідкладної допомоги.

Зокрема, при:

▪️ знепритомненні та судомах,

▪️ раптових розладах дихання або раптовому болю у ділянці серця,

▪️ блювоті кров’ю та зовнішній кровотечі,

▪️ гострому болю у черевній порожнині,

▪️ ознаках гострих інфекційних захворювань,

▪️ порушенні мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово,

▪️ гіпо- та гіперлікемічних комах,

▪️ гострих психічних розладах, що загрожують життю і здоров’ю паціента та/або інших осіб,

▪️ усіх видах травм та ураженні електричним струмом, блискавкою, при теплових ударах, асфіксії тощо,

▪️ ушкодженнях під час ДТП, аварії на виробництві, стихійного лиха тощо,

▪️ отруєннях, укусах тварин, змій, павуків та комах, а також анафілактичних реакціях,

▪️ порушеннях нормального перебігу вагітності.

- Як правильно викликати ЕМД?

Головне правило – надавати достовірну інформацію диспетчеру, який відповість за номером "103" – не можна приховувати або навпаки, перебільшувати ані симптомів, ані іншу інформацію.

- Чи приїде швидка до пацієнта з ймовірним або підтвердженим COVID-19?

Обов’язково - у разі критичного стану. Наприклад, коли у пацієнта спостерігається утруднене дихання, дихальна недостатність, підвищення температури вище 38°C, що погано піддається корекції, раптове погіршення стану.

Нагадаємо, раніше лікар-анестезіолог розповів, що робити, якщо захисна маска викликає алергію.