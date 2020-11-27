Лікар розповів, що робити, якщо захисна маска викликає алергію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У разі, коли в людини є алергія на захисну маску, необхідно вибрати маску від іншого виробника. Про це сказав лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Коронавірус інфо".
“(Необхідно - ред.) взяти маску іншого виробника. Дійсно, є у деяких паціентів контактний дерматит від масок. Зміна маски різкого виробника, тобто, або за вмістом маски виготовляють з різного матеріалу, поміняти матеріал маски, і в принципі, це вирішує питання”, - сказав фахівець.
Нагадаємо, раніше Дубров повідомив, що останні півтора місяці фіксується велика кількість пацієнтів молодого віку із тяжким перебігом коронавірусної хвороби COVID-19.