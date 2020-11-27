Лікар розповів, що робити, якщо захисна маска викликає алергію

“(Необхідно - ред.) взяти маску іншого виробника. Дійсно, є у деяких паціентів контактний дерматит від масок. Зміна маски різкого виробника, тобто, або за вмістом маски виготовляють з різного матеріалу, поміняти матеріал маски, і в принципі, це вирішує питання”, - сказав фахівець.

Нагадаємо, раніше Дубров повідомив, що останні півтора місяці фіксується велика кількість пацієнтів молодого віку із тяжким перебігом коронавірусної хвороби COVID-19.