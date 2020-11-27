Врач рассказал, что делать, если защитная маска вызывает аллергию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В случае, когда у человека есть аллергия на защитную маску, необходимо выбрать маску от другого производителя. Об этом сказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, передает УНН со ссылкой на Telegram канал "Коронавирус Инфо".
"(Необходимо - ред.) взять маску другого производителя. Действительно, у некоторых пациентов контактный дерматит от масок. Изменение маски резкого производителя, то есть, или по содержанию маски изготавливают из разного материала, поменять материал маски, и в принципе, это решает вопрос", - сказал специалист.
Напомним, ранее Дубров сообщил, что последние полтора месяца фиксируется большое количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением коронавирусной болезни COVID-19.