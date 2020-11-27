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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 5171 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 34523 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 90599 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 103662 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 119392 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200788 просмотра

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Врач рассказал, что делать, если защитная маска вызывает аллергию

Врач рассказал, что делать, если защитная маска вызывает аллергию

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В случае, когда у человека есть аллергия на защитную маску, необходимо выбрать маску от другого производителя. Об этом сказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, передает УНН со ссылкой на Telegram канал "Коронавирус Инфо".

"(Необходимо - ред.) взять маску другого производителя. Действительно, у некоторых пациентов контактный дерматит от масок. Изменение маски резкого производителя, то есть, или по содержанию маски изготавливают из разного материала, поменять материал маски, и в принципе, это решает вопрос", - сказал специалист.

Напомним, ранее Дубров сообщил, что последние полтора месяца фиксируется большое количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением коронавирусной болезни COVID-19.

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