Отказ в вызове пациенту без декларации: в НСЗУ ответили на 5 вопросов о работе бригад "скорой"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Национальной службе здоровья Украины ответили на пять самых популярных вопросов о работе экстренной медицинской помощи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.
- Может ли отказать диспетчер ЭМП в вызове скорой к пациенту без декларации?
Нет. Отсутствие декларации с семейным врачом не является причиной отказа в вызове. Также для этого не требуется электронное направление. Но диспетчер имеет право отказать в вызове, который по сути является необоснованным для службы ЭМП.
- Нужно ли платить за вызов экстренной медицинской помощи?
Нет. Предоставление экстренной медпомощи по номеру "103" является бесплатным для пациентов в неотложных состояниях. В частности, на месте происшествия, во время транспортировки пациента, который требует предоставления экстренной медицинской помощи в настоящее время и при личном обращении в подразделение ЭМП.
- В каких случаях нужно звонить в "103" и рассчитывать на приезд бригады?
Скорая помощь обязательно приедет к человеку, который нуждается в неотложной помощи.
В частности, при:
▪️ потере сознания и судорогах,
▪️ внезапных расстройствах дыхания или внезапной боли в области сердца,
▪️ рвоте кровью и наружном кровотечении,
▪️ острой боли в брюшной полости,
▪️ признакам острых инфекционных заболеваний,
▪️ нарушении речи, слабости в конечностях, возникшие внезапно,
▪️ гипо- и гиперликемичних комах,
▪️ острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц,
▪️ всех видах травм и поражении электрическим током, молнией, при тепловых ударах, асфиксии и т.д.,
▪️ повреждениях во время ДТП, авариях на производстве, стихийных бедствиях,
▪️ отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых, а также анафилактических реакциях,
▪️ нарушениях нормального течения беременности.
- Как правильно вызвать ЭМП?
Главное правило - предоставлять достоверную информацию диспетчеру, который ответит по номеру "103" - нельзя скрывать или наоборот, преувеличивать ни симптомов, ни другой информации.
- Приедет ли скорая к пациенту с предполагаемым или подтвержденным COVID-19?
Обязательно - в случае критического состояния. Например, когда у пациента наблюдается затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, повышение температуры выше 38°C, что плохо поддается коррекции, внезапное ухудшение состояния.
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