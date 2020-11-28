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Отказ в вызове пациенту без декларации: в НСЗУ ответили на 5 вопросов о работе бригад "скорой"

Киев  •  УНН

 • 28453 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Национальной службе здоровья Украины ответили на пять самых популярных вопросов о работе экстренной медицинской помощи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

- Может ли отказать диспетчер ЭМП в вызове скорой к пациенту без декларации?

Нет. Отсутствие декларации с семейным врачом не является причиной отказа в вызове. Также для этого не требуется электронное направление. Но диспетчер имеет право отказать в вызове, который по сути является необоснованным для службы ЭМП.

- Нужно ли платить за вызов экстренной медицинской помощи?

Нет. Предоставление экстренной медпомощи по номеру "103" является бесплатным для пациентов в неотложных состояниях. В частности, на месте происшествия, во время транспортировки пациента, который требует предоставления экстренной медицинской помощи в настоящее время и при личном обращении в подразделение ЭМП.

- В каких случаях нужно звонить в "103" и рассчитывать на приезд бригады?

Скорая помощь обязательно приедет к человеку, который нуждается в неотложной помощи.

В частности, при:

▪️ потере сознания и судорогах,
▪️ внезапных расстройствах дыхания или внезапной боли в области сердца,
▪️ рвоте кровью и наружном кровотечении,
▪️ острой боли в брюшной полости,
▪️ признакам острых инфекционных заболеваний,
▪️ нарушении речи, слабости в конечностях, возникшие внезапно,
▪️ гипо- и гиперликемичних комах,
▪️ острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц,
▪️ всех видах травм и поражении электрическим током, молнией, при тепловых ударах, асфиксии и т.д.,
▪️ повреждениях во время ДТП, авариях на производстве, стихийных бедствиях,
▪️ отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых, а также анафилактических реакциях,
▪️ нарушениях нормального течения беременности.

- Как правильно вызвать ЭМП?

Главное правило - предоставлять достоверную информацию диспетчеру, который ответит по номеру "103" - нельзя скрывать или наоборот, преувеличивать ни симптомов, ни другой информации.

- Приедет ли скорая к пациенту с предполагаемым или подтвержденным COVID-19?

Обязательно - в случае критического состояния. Например, когда у пациента наблюдается затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, повышение температуры выше 38°C, что плохо поддается коррекции, внезапное ухудшение состояния.

Напомним, ранее врач-анестезиолог рассказал, что делать, если защитная маска вызывает аллергию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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