Відміна переходу на "літній" і "зимовий" час: комітет рекомендує ВР ухвалити закон в цілому

Цитата

“Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроекту в другому читанні прийняти його в цілому з техніко-юридичним опрацюванням”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що законопроектом пропонується визначити правові засади встановлення одиниць часу і обчислення часу в Україні.

“Комітет розглянув 55 пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і підготував порівняльну таблицю законопроекту до другого читання, у якій враховано 25 пропозицій, враховано частково одну, редакційно — 3 пропозиції, відхилено 26 пропозицій”, — зазначається в повідомленні.

Врахованими поправками, зокрема, уточнено визначення термінів, які використовуються в законопроекті і додано визначення “сезонного переходу часу”.

Згідно з редакцією проекту, підготовленою до другого читання: на території України обчислення часу здійснюється за київським часом, що є єдиним для всієї території України, і не здійснюється сезонний перехід часу; київський час застосовується для всіх правовідносин, що виникають на території України.

Також, з урахуванням поправок, передбачено, що цей Закон набуде чинності із дня, наступного за днем його опублікування, і Кабінет Міністрів протягом двох місяців має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом, а також у 2022 році поінформувати Верховну Раду про стан його виконання.

Доповнення

Парламент підтримав у першому читанні законопроект № 4201, яким передбачається скасування переходу на “літній” і “зимовий” час.

“Основна ідея — скасувати сезонне переведення стрілок. Відповідно до різних досліджень, що проводилися в Україні та за її межами, переведення стрілок негативно позначається на здоров’ї людини. До того ж відповідне рішення ухвалив європарламент, і з 2021 року скасована ідея переведення стрілок. Також нам потрібно встановити на всій території України, включно з тимчасово окупованими, єдиний київський час”, — пояснював раніше віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

На думку більшості науковців та лікарів, на які раніше посилалася партія “Слуга народу”, переведення годинника спричиняє значне погіршення стану здоров’я людей у період адаптації до “літнього” та “зимового” часу, призводить до зміни біологічних ритмів людини та загалом негативно позначається на її самопочутті й працездатності, провокує загострення хронічних хвороб. Окрім того, як повідомлялося, доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.