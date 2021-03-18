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Отмена перехода на "летнее" и "зимнее" время: комитет рекомендует ВР принять закон в целом

Отмена перехода на "летнее" и "зимнее" время: комитет рекомендует ВР принять закон в целом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект об отмене перевода часов на "зимнее" и "летнее" время в Украине. Об этом УНН сообщает ссылкой на пресс-службу ВР.

Цитата

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его в целом с технико-юридическим обработкой", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что законопроектом предлагается определить правовые основы установления единиц времени и исчисления времени в Украине.

"Комитет рассмотрел 55 предложений субъектов права законодательной инициативы и подготовил сравнительную таблицу законопроекта ко второму чтению, в которой учтены 25 предложений, учтено частично одну, редакционно - 3 предложения, отклонено 26 предложений", - отмечается в сообщении.

Учтенными поправками, в частности, уточнено определение терминов, используемых в законопроекте и добавлено определение "сезонного перехода времени".

Согласно с редакцией проекта, подготовленной ко второму чтению: на территории Украины исчисление времени осуществляется по киевскому времени, что является единым для всей территории Украины, и не осуществляется сезонный переход времени; киевское время применяется для всех правоотношений, возникающих на территории Украины.

Также, с учетом поправок, предусмотрено, что этот Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и Кабинет Министров в течение двух месяцев должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с Законом, а также в 2022 году проинформировать Верховную Раду о состоянии его выполнения.

Дополнение

Парламент поддержал в первом чтении законопроект № 4201, которым предусматривается отмена перехода на "летнее" и "зимнее" время.

"Основная идея - отменить сезонный перевод стрелок. Согласно различным исследованиям, которые проводились в Украине и за ее пределами, перевод стрелок негативно сказывается на здоровье человека. К тому же соответствующее решение принял Европарламент, и с 2021 отменена идея перевода стрелок. Также нам нужно установить на всей территории Украины, включая временно оккупированные, единое киевское время", - объяснял ранее вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

По мнению большинства ученых и врачей, на которые раньше ссылалась партия "Слуга народа", перевод часов вызывает значительное ухудшение состояния здоровья людей в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени, приводит к изменению биологических ритмов человека и в целом негативно сказывается на его самочувствии и работоспособности, провоцирует обострение хронических болезней. Кроме того, как сообщалось, доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

Украинские Национальные Новости

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