Відіграв дев'ять хвилин за сезон: "Динамо" розпрощалося із легіонером

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Хавбек приєднався до “Динамо” 6 жовтня 2020 року на правах оренди до кінця сезону з представника Англійської Прем’єр-ліги — “Брайтона”.

Сказано, що “Динамо” не буде продовжувати термін оренди і Белуце повернеться до клубу, який володіє правами на гравця.

За час проведений Белуце у нинішньому сезоні румун взяв участь в одному матчі УПЛ і двох матчах Ліги чемпіонів. Загалом він провів на полі лише дев’ять хвилин у футболці чинного чемпіона України.

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