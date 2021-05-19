Відіграв дев'ять хвилин за сезон: "Динамо" розпрощалося із легіонером
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Румунський півзахисник Тудор Белуце залишив київське "Динамо" після завершення терміну орендної угоди. Про це інформує прес-центр "біло-синіх", передає УНН.
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Хавбек приєднався до “Динамо” 6 жовтня 2020 року на правах оренди до кінця сезону з представника Англійської Прем’єр-ліги — “Брайтона”.
Сказано, що “Динамо” не буде продовжувати термін оренди і Белуце повернеться до клубу, який володіє правами на гравця.
За час проведений Белуце у нинішньому сезоні румун взяв участь в одному матчі УПЛ і двох матчах Ліги чемпіонів. Загалом він провів на полі лише дев’ять хвилин у футболці чинного чемпіона України.
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