Збірна України розпочала збір перед Євро-2020

Деталі

Чартерним рейсом із Києва разом із тренерським штабом, медичним та адміністративним персоналом вилетіли 25 виконавців — майже всі викликані гравці клубів УПЛ, а також два легіонери — Євген Макаренко та Олександр Зубков, чиї клуби вже завершили свій сезон. Решта "іноземців" приїде вже після 23 травня, коли закінчяться чемпіонати, де виступають їхні команди. Останнім на збір має прибути Олександр Зінченко: 29 травня в Порту його "Манчестер Сіті" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти "Челсі".

Щодо гравців національного чемпіонату, які не зможуть допомогти головній команді країни, то це "динамівці" Олександр Андрієвський та Володимир Шепелєв, а також "гірник" Жуніор Мораес, що, як відомо, отримали серйозні травми, лікування та відновлення після яких потребує багато часу.

А от що стосується Євгена Коноплянки, то головний лікар збірної України Артур Глущенко уважно стежить за процесом відновлення півзахисника. Якщо Євген буде готовий, то зможе приєднатися до "синьо-жовтих" орієнтовно 28 травня.

Список гравців, присутніх наразі на зборі

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — "Шахтар").

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — "Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — "Шахтар").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі — "Динамо"), Артем Бондаренко ("Маріуполь"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина).

Нападники: Артем Довбик ("Дніпро-1"), Артем Бєсєдін ("Динамо").

Доповнення

Свій перший контрольний матч перед Євро-2020 збірна України проведе у Харкові 23 травня. Суперником буде команда Бахрейну.