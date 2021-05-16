Сборная Украины начала сбор перед Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Подавляющее большинство футболистов, которых Андрей Шевченко включил в расширенный список национальной команды для подготовки к Евро-2020, прибыло в Харьков и начала сбора перед стартом европейского первенства, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Чартерным рейсом из Киева вместе с тренерским штабом, медицинским и административным персоналом вылетели 25 исполнителей - почти все вызванные игроки клубов УПЛ, а также два легионера - Евгений Макаренко и Александр Зубков, чьи клубы уже завершили свой сезон. Остальные "иностранцы" приедут уже после 23 мая, когда закончатся чемпионаты, где выступают их команды. Последним на сбор должен прибыть Александр Зинченко: 29 мая в Порту его "Манчестер Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Челси".
Относительно игроков национального чемпионата, которые не смогут помочь главной команде страны, то это "динамовцы" Александр Андриевский и Владимир Шепелев, а также "горняк" Жуниор Мораес, которые, как известно, получили серьезные травмы, лечение и восстановление после которых требует много времени.
А вот что касается Евгения Коноплянки, то главный врач сборной Украины Артур Глущенко внимательно следит за процессом восстановления полузащитника. Если Евгений будет готов, то сможет присоединиться к "сине-желтым" ориентировочно 28 мая.
Список игроков, присутствующих сейчас на сборе
Вратари: Георгий Бущан ( "Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер").
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер").
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - "Динамо"), Артем Бондаренко ( "Мариуполь"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ( "Ференцварош", Венгрия).
Нападающие: Артем Довбык ( "Днепр-1"), Артем Беседин ( "Динамо").
Дополнение
Свой первый контрольный матч перед Евро-2020 сборная Украины проведет в Харькове 23 мая. Соперником будет команда Бахрейна.