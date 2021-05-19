Сыграл девять минут за сезон: "Динамо" рассталось с легионером

Детали

Хавбек присоединился к “Динамо” 6 октября 2020 года на правах аренды до конца сезона у представителя Английской Премьер-лиги — “Брайтона”.

Сказано, что “Динамо” не будет продлевать срок аренды и Белуце вернется в клуб, владеющий правами на игрока.

За время проведенное Белуце в нынешнем сезоне румын принял участие в одном матче УПЛ двух матчах Лиги чемпионов. В целом он провел на поле всего девять минут в футболке действующего чемпиона Украины.

Напомним

Сборная Украины начала сбор перед Евро-2020.