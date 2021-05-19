Сыграл девять минут за сезон: "Динамо" рассталось с легионером
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Румынский полузащитник Тудор Белуце оставил киевское "Динамо" после завершения срока арендного соглашения. Об этом сообщает пресс-центр "бело-синих", передает УНН.
Детали
Хавбек присоединился к “Динамо” 6 октября 2020 года на правах аренды до конца сезона у представителя Английской Премьер-лиги — “Брайтона”.
Сказано, что “Динамо” не будет продлевать срок аренды и Белуце вернется в клуб, владеющий правами на игрока.
За время проведенное Белуце в нынешнем сезоне румын принял участие в одном матче УПЛ двух матчах Лиги чемпионов. В целом он провел на поле всего девять минут в футболке действующего чемпиона Украины.
Напомним
Сборная Украины начала сбор перед Евро-2020.