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Відчутного результату від використання заморожених активів рф в України ще не було – Зеленський

Відчутного результату від використання заморожених активів рф в України ще не було – Зеленський

Київ • УНН

 • 27057 перегляди

Зеленський підкреслив, що Україні потрібні потужні законодавчі кроки на рівні Євросоюзу щодо заморожених російських активів.

Відчутного результату від використання заморожених російських  активів в України поки що не було. Потрібні потужні законодавчі кроки на рівні Євросоюзу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом, передає кореспондент УНН.

Деталі

Відчутного результату від використання заморожених активів російських терористів в України поки що не було. Перший відчутний крок, який я бачив, тому що загальна сума достатньо серйозна – це 1,7 мільярда (євро – ред.). Це Було від Бельгії, тому що вони знайшли вихід, як надати нам можливість використовувати податок на інтерес від заморожених активів

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що потрібні потужні законодавчі кроки на рівні Євросоюзу щодо заморожених російських активів.

Ми проговорювали це з колегою з Бельгії, з прем'єр-міністром, ми зацікавлені використовувати інтерес, тоді це буде 15-18 млрд. Це допоможе Україні, але якщо бути чесними та справедливими, то потрібні потужні, законодавчі кроки на рівні Євросоюзу й Україна отримає ті 250-300 млрд, які так допоможуть нам. Це буде потужний результат

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Бельгія планує створити у цьому році фонд для підтримки України обсягом 1,7 мільярда євро. Джерелом для цього фонду будуть мільярди заморожених російських активів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що заморожених російських активів достатньо, щоб покрити понад 80% потреб України у відновленні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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