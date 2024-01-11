Ощутимого результата от использования замороженных активов рф у Украины еще не было - Зеленский

Ощутимого результата от использования замороженных российских активов у Украины пока не было. Нужны мощные законодательные шаги на уровне Евросоюза. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, передает корреспондент УНН.

Детали

Ощутимого результата от использования замороженных активов российских террористов в Украине пока не было. Первый ощутимый шаг, который я видел, потому что общая сумма достаточно серьезная - это 1,7 миллиарда (евро - ред.). Это было от Бельгии, потому что они нашли выход, как предоставить нам возможность использовать налог на интерес от замороженных активов - сказал Зеленский.

Он отметил, что нужны мощные законодательные шаги на уровне Евросоюза по замороженным российским активам.

Мы проговаривали это с коллегой из Бельгии, с премьер-министром, мы заинтересованы использовать интерес, тогда это будет 15-18 млрд. Это поможет Украине, но если быть честными и справедливыми, то нужны мощные, законодательные шаги на уровне Евросоюза и Украина получит те 250-300 млрд, которые так помогут нам. Это будет мощный результат - отметил Зеленский.

Дополнение

Бельгия планирует создать в этом году фонд для поддержки Украины объемом 1,7 миллиарда евро. Источником для этого фонда будут миллиарды замороженных российских активов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей Украины в восстановлении.