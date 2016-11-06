Від ударів військ Асада загинули 6 дітей - правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Щонайменше шестеро дітей загинули під час обстрілу передмістя Дамаска силами Башара Асада, ще більше 25 дітей були поранені - про це повідомили сирійські антиурядові активісти, передає УНН з посиланням ВВС.
Згідно з повідомленням базованого у Британії Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, урядові війська обстріляли район, що перебуває під контролем повстанців.
При цьому кілька снарядів потрапили у дитячий садок в містечку Хараста.
В одному з повідомлень на цю тему наводять слова представника департаменту освіти, який повідомив, що обстріл стався під час першої перерви на початку дня.
Нагадаємо, армія Іраку взяла під контроль передмістя Мосула.