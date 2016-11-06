От ударов войск Б.Асада погибли 6 детей - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По меньшей мере шесть детей погибли во время обстрела пригорода Дамаска силами Башара Асада, еще более 25 детей были ранены - об этом сообщили сирийские антиправительственные активисты, передает УНН со ссылкой ВВС.
Согласно сообщению базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, правительственные войска обстреляли район, находящийся под контролем повстанцев.
При этом несколько снарядов попали в детский сад в городе Хараста.
В одном из сообщений на эту тему приводят слова представителя департамента образования, который сообщил, что обстрел произошел во время первого перерыва в начале дня.