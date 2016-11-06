От ударов войск Б.Асада погибли 6 детей - правозащитники

Согласно сообщению базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, правительственные войска обстреляли район, находящийся под контролем повстанцев.

При этом несколько снарядов попали в детский сад в городе Хараста.

В одном из сообщений на эту тему приводят слова представителя департамента образования, который сообщил, что обстрел произошел во время первого перерыва в начале дня.

Напомним, армия Ирака взяла под контроль пригород Мосула.