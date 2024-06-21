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Від системи "Шлях" відключили шість українських перевізників

Київ • УНН

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Шість українських перевізників були відключені від системи "Шлях" на три місяці через систематичне порушення правил перетину кордону шляхом перевезення чоловіків призовного віку через державний кордон під час воєнного стану.

Від системи "Шлях" відключили шість українських перевізників

За системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону  від системи "Шлях" відключено 6 перевізників. Про це у п'ятницю, 21 червня, повідомила Державна служба з безпеки на транспорті, повідомляє УНН

6 перевізників відключено від Системи "ШЛЯХ" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону

 - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.  

Відключили від системи "Шлях на три місяці  таких перевізників. 

  • ФОП Гайдайчук Павло Анатолійович
  • ФОП Мариняк Антон Юрійович
  • ФОП П'янов Віталій Ігорович
  • ФОП Єсін Сергій Вікторович
  • ТОВ «ШЕН ЛОЖИСТІК»
  • ТОВ «ІШБІЛЕН ТРАНСПОРТ»

Наголошується, що за матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

 Укртрансбезпеці вказали, що на розгляд комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку ухвалять  рішення.

Спостерігається певне зменшення кількості спроб використання підробних документів для перетину кордону – Демченко20.06.24, 10:03 • 12363 перегляди

Тетяна Краєвська

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