Спостерігається певне зменшення кількості спроб використання підробних документів для перетину кордону – Демченко

Останнім часом кількість спроб перетнути державний кордон за підробленими документами на контрольно-пропускних пунктах дещо скоротилася, і в даний час прикордонники виявляють близько 5 підробок в день в порівнянні з приблизно 10 раніше, хоча такі спроби тривають.