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Спостерігається певне зменшення кількості спроб використання підробних документів для перетину кордону – Демченко

Київ • УНН

 • 12363 перегляди

Останнім часом кількість спроб перетнути державний кордон за підробленими документами на контрольно-пропускних пунктах дещо скоротилася, і в даний час прикордонники виявляють близько 5 підробок в день в порівнянні з приблизно 10 раніше, хоча такі спроби тривають.

Спостерігається певне зменшення кількості спроб використання підробних документів для перетину кордону – Демченко

За останній час спостерігається певне зменшення кількості спроб використання підробних документів для перетину державного кордону в пунктах пропуску. Раніше прикордонники виявляли близько 10 підробок за добу, зараз ця кількість може бути до 5.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

За останній час ми бачимо дещо можливо зменшення кількості спроб використання підробних документів. Деякий час раніше ми могли виявляти близько 10 підробок за добу в пунктах пропуску, зараз ця кількість може бути до 5, але фактично такі спроби не припиняються й люди йдуть на те, щоб через злочинні групи отримувати такі документи, щоб в подальшому перетнути кордон

- розповів Демченко.

Окрім того, він прокоментував незаконні спроби перетину кордону на зеленій ділянці кордону – поза межами пунктів пропуску.

Більшість спроб незаконного перетину кордону все ж таки відбувається не у напрямку пунктів пропуску, а по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами шляхів, де можна легально перетинати кордон. За останній час ми не бачимо, що кількість спроб різко зростає, але фактично вони залишаються щоденними. Щоденно прикордонники затримують порушників на різних ділянках кордону, водночас більшість таких спроб залишається на кордоні з Молдовою та Румунією. Хоча й на інших ділянках кордону такі спроби також фіксуються

- зазначив Демченко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що прикордонний наряд поблизу кордону з Угорщиною на польовій дорозі виявив мікроавтобус Volkswagen без водія. Також було знайдено пошкодження загороджувального паркану та сліди осіб. Журналіст Віталій Глагола повідомив, що нібито 18 людей перерізали огорожу і втекли в Угорщину.

QR-код військово-облікового документа можна показувати при перетині кордону19.06.24, 18:59 • 22216 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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