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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наблюдается определенное уменьшение количества попыток использования поддельных документов для пересечения границы-Демченко

Наблюдается определенное уменьшение количества попыток использования поддельных документов для пересечения границы-Демченко

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 07:03  •  3047 просмотра

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В последнее время количество попыток пересечь государственную границу по поддельным документам на контрольно-пропускных пунктах несколько сократилось, и в настоящее время пограничники обнаруживают около 5 подделок в день по сравнению с примерно 10 ранее, хотя такие попытки продолжаются.

За последнее время наблюдается определенное уменьшение количества попыток использования поддельных документов для пересечения государственной границы в пунктах пропуска. Ранее пограничники обнаружили около 10 подделок за сутки, сейчас это количество может быть до 5.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

За последнее время мы видим несколько возможно уменьшение количества попыток использования поддельных документов. Некоторое время назад мы могли выявлять около 10 подделок за сутки в пунктах пропуска, сейчас это количество может быть до 5, но фактически такие попытки не прекращаются и люди идут на то, чтобы через преступные группы получать такие документы, чтобы в дальнейшем пересечь границу

- рассказал Демченко.

Кроме того, он прокомментировал незаконные попытки пересечения границы на зеленом участке границы – за пределами пунктов пропуска.

Большинство попыток незаконного пересечения границы все же происходит не в направлении пунктов пропуска, а по зеленому участку границы, то есть вне путей, где можно легально пересекать границу. За последнее время мы не видим, что количество попыток резко возрастает, но фактически они остаются ежедневными. Ежедневно пограничники задерживают нарушителей на разных участках границы, в то же время большинство таких попыток остается на границе с Молдовой и Румынией. Хотя и на других участках границы такие попытки также фиксируются

- отметил Демченко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что пограничный наряд вблизи границы с Венгрией на полевой дороге обнаружил микроавтобус Volkswagen без водителя. Также было найдено повреждение заградительного забора и следы лиц. Журналист Виталий Глагола сообщил, что якобы 18 человек перерезали ограждение и бежали в Венгрию.

QR-код военно-учетного документа можно показывать при пересечении границы 19 июня 2024, 15:59 • 21042 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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