От системы "Шлях" отключили шесть украинских перевозчиков
Киев • УНН
Шесть украинских перевозчиков были отключены от системы "Шлях" на три месяца из-за систематического нарушения правил пересечения границы путем перевозки мужчин призывного возраста через государственную границу во время военного положения.
За системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы от системы "Шлях" отключено 6 перевозчиков. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила Государственная служба по безопасности на транспорте, сообщает УНН.
6 перевозчиков отключены от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы
Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности.
Отключили от системы "Шлях" на три месяца таких перевозчиков.
- ФЛП Гайдайчук Павел Анатольевич
- ФЛП Мариняк Антон Юрьевич
- ФЛП Пьянов Виталий Игоревич
- ФЛП Есин Сергей Викторович
- ООО "ШЕН ЛОЖИСТИК"
- ООО "ИШБИЛЕН ТРАНСПОРТ"
Отмечается, что по материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.
Укртрансбезопасности указали, что на рассмотрение комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. После проверки информации по каждому случаю примут решение.
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