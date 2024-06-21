От системы "Шлях" отключили шесть украинских перевозчиков

За системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы от системы "Шлях" отключено 6 перевозчиков. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила Государственная служба по безопасности на транспорте, сообщает УНН.

6 перевозчиков отключены от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы - говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности.

Отключили от системы "Шлях" на три месяца таких перевозчиков.

ФЛП Гайдайчук Павел Анатольевич

ФЛП Мариняк Антон Юрьевич



ФЛП Пьянов Виталий Игоревич

ФЛП Есин Сергей Викторович



ООО "ШЕН ЛОЖИСТИК"



ООО "ИШБИЛЕН ТРАНСПОРТ"



Отмечается, что по материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

Укртрансбезопасности указали, что на рассмотрение комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. После проверки информации по каждому случаю примут решение.

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