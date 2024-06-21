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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От системы "Шлях" отключили шесть украинских перевозчиков

От системы "Шлях" отключили шесть украинских перевозчиков

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 09:54  •  1054 просмотра

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Шесть украинских перевозчиков были отключены от системы "Шлях" на три месяца из-за систематического нарушения правил пересечения границы путем перевозки мужчин призывного возраста через государственную границу во время военного положения.

За системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы  от системы "Шлях" отключено 6 перевозчиков. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила Государственная служба по безопасности на транспорте, сообщает УНН

6 перевозчиков отключены от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы

 - говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности.   

Отключили от системы "Шлях" на три месяца таких перевозчиков. 

  • ФЛП Гайдайчук Павел Анатольевич
  • ФЛП Мариняк Антон Юрьевич
  • ФЛП Пьянов Виталий Игоревич
  • ФЛП Есин Сергей Викторович
  • ООО "ШЕН ЛОЖИСТИК"
  • ООО "ИШБИЛЕН ТРАНСПОРТ"

Отмечается, что по материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

 Укртрансбезопасности указали, что на рассмотрение комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. После проверки информации по каждому случаю примут решение.

Наблюдается определенное уменьшение количества попыток использования поддельных документов для пересечения границы-Демченко20 июня 2024, 07:03 • 11499 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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