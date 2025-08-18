Від реставрації до грантів: як Україна відновлюватиме культурну сферу

Україна розробляє комплекс заходів для відновлення і розвитку культурної сфери, яка зазнала мільярдних збитків та втратила тисячі об’єктів через агресію рф. Про це повідомила заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна під час презентації програми дій уряду, передає УНН.

За словами Бережної, в умовах повномасштабної війни культура довела свою роль як елемент національної безпеки, що допомагає українцям залишатися стійкими та згуртованими. Водночас держава розробляє конкретні кроки для збереження й розвитку цієї сфери, адже через військову агресію рф вона суттєво постраждала.

Ми дуже часто цитуємо звіт РДН і згадуємо, що культурна сфера постраждала на близько 4 млрд доларів збитків. Якщо говорити про прямі витрати, якщо говорити про недоотриману виплату креативних індустрій, туризму, то тут сума щільної солідаризації 23 млрд доларів США

За останніми даними, "нині знищено близько 1500 пам’яток культурної спадщини та пошкоджено понад 1300 об’єктів культурної інфраструктури". Тож серед ключових заходів - залучення міжнародної допомоги через фонд збереження культурної спадщини.

Зараз ми маємо домовленості про створення такого фонду і розуміємо, що до кінця року ми зможемо залучити близько 500 млн грн. Друге – це програма Велика реставрація, в рамках якої ми плануємо відреставрувати близько 10 пам'яток культури в межах України. Ми розуміємо також, що в нас застарілі й неактуальні протоколи, які передбачають евакуацію культурної спадщини з фондових територій, оновлюючи їх, ми також будемо працювати над збереженням