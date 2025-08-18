От реставрации до грантов: как Украина будет восстанавливать культурную сферу
Киев • УНН
Украина готовит меры для восстановления культурной сферы, которая понесла убытки на миллиарды долларов и потеряла тысячи объектов. Планируется привлечение международной помощи, программа "Большая реставрация" и гранты для креативных индустрий.
Украина разрабатывает комплекс мер по восстановлению и развитию культурной сферы, которая понесла миллиардные убытки и потеряла тысячи объектов из-за агрессии рф. Об этом сообщила заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная во время презентации программы действий правительства, передает УНН.
Детали
По словам Бережной, в условиях полномасштабной войны культура доказала свою роль как элемент национальной безопасности, помогающий украинцам оставаться стойкими и сплоченными. В то же время государство разрабатывает конкретные шаги для сохранения и развития этой сферы, ведь из-за военной агрессии рф она существенно пострадала.
Мы очень часто цитируем отчет РДН и вспоминаем, что культурная сфера пострадала на около 4 млрд долларов убытков. Если говорить о прямых расходах, если говорить о недополученной выплате креативных индустрий, туризма, то здесь сумма плотной солидаризации 23 млрд долларов США
По последним данным, "ныне уничтожено около 1500 памятников культурного наследия и повреждено более 1300 объектов культурной инфраструктуры". Поэтому среди ключевых мер - привлечение международной помощи через фонд сохранения культурного наследия.
Сейчас мы имеем договоренности о создании такого фонда и понимаем, что до конца года мы сможем привлечь около 500 млн грн. Второе – это программа Большая реставрация, в рамках которой мы планируем отреставрировать около 10 памятников культуры в пределах Украины. Мы понимаем также, что у нас устаревшие и неактуальные протоколы, предусматривающие эвакуацию культурного наследия с фондовых территорий, обновляя их, мы также будем работать над сохранением
Правительство также планирует запустить программу грантов для креативных индустрий. Это позволит создавать новые рабочие места, поддержать сектор культуры и стимулировать его экономическое развитие. Особый акцент делается на финансовой независимости культурных институций.
Мы понимаем, что сейчас нашей большой целью является увеличение услуг, увеличение перечня платных услуг, которые могут предоставлять культурные институции для увеличения их финансовой автономии, а также изменения относительно их организационно-правовой формы, что позволит им быть более независимыми
