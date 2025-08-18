От реставрации до грантов: как Украина будет восстанавливать культурную сферу

Украина разрабатывает комплекс мер по восстановлению и развитию культурной сферы, которая понесла миллиардные убытки и потеряла тысячи объектов из-за агрессии рф. Об этом сообщила заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная во время презентации программы действий правительства, передает УНН.

По словам Бережной, в условиях полномасштабной войны культура доказала свою роль как элемент национальной безопасности, помогающий украинцам оставаться стойкими и сплоченными. В то же время государство разрабатывает конкретные шаги для сохранения и развития этой сферы, ведь из-за военной агрессии рф она существенно пострадала.

Мы очень часто цитируем отчет РДН и вспоминаем, что культурная сфера пострадала на около 4 млрд долларов убытков. Если говорить о прямых расходах, если говорить о недополученной выплате креативных индустрий, туризма, то здесь сумма плотной солидаризации 23 млрд долларов США

По последним данным, "ныне уничтожено около 1500 памятников культурного наследия и повреждено более 1300 объектов культурной инфраструктуры". Поэтому среди ключевых мер - привлечение международной помощи через фонд сохранения культурного наследия.

Сейчас мы имеем договоренности о создании такого фонда и понимаем, что до конца года мы сможем привлечь около 500 млн грн. Второе – это программа Большая реставрация, в рамках которой мы планируем отреставрировать около 10 памятников культуры в пределах Украины. Мы понимаем также, что у нас устаревшие и неактуальные протоколы, предусматривающие эвакуацию культурного наследия с фондовых территорий, обновляя их, мы также будем работать над сохранением