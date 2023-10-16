Від "провалу" контрнаступу до енергетичних проблем України: у РНБО спрогнозували "теми" роспропаганди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО спрогнозував напрямки розвитку роспропаганди, які ворог може використовувати в майбутньому. Зокрема, окупанти продовжать розвивати тему примусової мобілізації в Україні та безрезультативність контрнаступу, передає УНН.
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Наголошується, що інформаційне протистояння між росією та Україною не вщухає ні на мить, щодня українці знаходяться під медіатиском фейк-федерації.
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Центр протидії дезінформації, проаналізувавши основні інформаційно-психологічні спецоперації, а також дезінформаційні кампанії рф, прогнозує напрями розвитку роспропаганди, які ворог може використовувати в майбутньому.
Так, зокрема, роспропагандисти продовжать розвивати тему примусової мобілізації в Україні.
«Цей наратив, на думку ворога, має зміцнити переконання українців у нібито високих втратах а також дискредитувати вище керівництво країни», - інформує ЦПД.
Ворог також буде використовувати наратив щодо безрезультативності українського контрнаступу.
«Посилаючись на інформацію про активні бої в Авдіївці, прогнозується, що ворожа пропаганда буде ширити наратив про нібито колосальні втрати серед українських військових, а також продовжить власну ІПсО про, те що контраступ ЗСУ «повністю провалено»», - йдеться в повідомленні.
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Росіяни не оминуть й теми нібито енергетичних проблем України.
«Цент прогнозує продовження російської ІПсО щодо «колапсу в українській інфраструктурі взимку через ракетні обстріли енергетичних об'єктів. Також до цієї теми будуть додавати слова Кирила Буданова про нестача систем ППО в Україні», - розповідає ЦПД.
Окрім того, ЦПД вважає, що на фоні зміни фокуса світової уваги на Ізраїль, роспропаганда з високою ймовірністю ширитиме наративи, нібито Захід буде допомагати Ізраїлю замість України, яка тепер начебто залишилася без підтримки. Основана мета подібних вкидів – сіяння паніки серед українців.