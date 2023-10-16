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От "провала" контрнаступления до энергетических проблем Украины: в СНБО спрогнозировали "темы" роспропаганды

Киев • УНН

 • 293237 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО спрогнозировал направления развития роспропаганды, которые враг может использовать в будущем. В частности, оккупанты продолжат развивать тему принудительной мобилизации в Украине и безрезультативность контрнаступления, передает УНН.

От "провала" контрнаступления до энергетических проблем Украины: в СНБО спрогнозировали "темы" роспропаганды

Детали

Отмечается, что информационное противостояние между россией и Украиной не утихает ни на минуту, ежедневно украинцы находятся под медиатиском фейк-федерации.

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Центр противодействия дезинформации, проанализировав основные информационно-психологические спецоперации, а также дезинформационные кампании рф, прогнозирует направления развития роспропаганды, которые враг может использовать в будущем.

Так, в частности, роспропагандисты продолжат развивать тему принудительной мобилизации в Украине.

«Этот нарратив, по мнению врага, должен укрепить убеждение украинцев в якобы высоких потерях, а также дискредитировать высшее руководство страны», - информирует ЦПД.

Враг также будет использовать нарратив о безрезультативности украинского контрнаступления.

«Ссылаясь на информацию об активных боях в Авдеевке, прогнозируется, что вражеская пропаганда будет распространять нарратив о якобы колоссальных потерях среди украинских военных, а также продолжит собственную ИПсО о, том что контрнаступление ВСУ «полностью провалено»», - говорится в сообщении.

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Россияне не обойдут и тему якобы энергетических проблем Украины.

«Цент прогнозирует продолжение российской ИПсО относительно «коллапса в украинской инфраструктуре зимой из-за ракетных обстрелов энергетических объектов. Также к этой теме будут добавлять слова Кирилла Буданова о нехватке систем ПВО в Украине», - рассказывает ЦПД.

Кроме того, ЦПД считает, что на фоне изменения фокуса мирового внимания на Израиль, роспропаганда с высокой вероятностью будет распространять нарративы, якобы Запад будет помогать Израилю вместо Украины, которая теперь якобы осталась без поддержки. Основанная цель подобных вбросов – сеяние паники среди украинцев.

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