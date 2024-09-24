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Від початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень на різних напрямках фронту - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень на різних напрямках фронту - Генштаб

Київ • УНН

 • 21363 перегляди

За добу відбулося 137 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. російські загарбники завдали 1 ракетний удар, 57 авіаударів та здійснили понад 3600 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Загалом від початку цієї доби відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це йдеться у зведенні Генштабу, станом на 22.00 24.09.2024, передає УНН.

російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, 57 авіаударів, скинувши 82 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження понад 730 дронів-камікадзе та здійснили більше 3600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку противник тричі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Водночас авіація ворога зі сторони Шебекіно (рф) завдала руйнівних ударів керованими авіаційними бомбами по житлових районах та цивільній інфраструктурі Харкова (сім КАБ) та Вовчанську.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Синьківки, Стельмахівки, Андріївки, Піщаного, Кругляківки та Лозової. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак. Поблизу Кругляківки ще точиться бій.

На Лиманському напрямку російські загарбники 22 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Зарічного та Новосадового. Сім боєзіткнень ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурмові дії окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації атакував наші позиції поблизу Маньківки, Калинівки, Ступочок та Білої гори. Сили оборони зупинили сім атак загарбників, ще два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку відбулося 10 боїв. Росіяни також за підтримки авіації штурмували позиції українських підрозділів у бік Торецька та Щербинівки. Усі атаки агресора відбито.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 24 рази атакував у районах Воздвиженки, Новоторецька, Зеленого Поля, Новогродівки, Красного Яру, Миколаївки та Маринівки. Наші захисники відбили 23 штурмові дії ворога. Біля Красного Яру ще триває бій.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 328 окупантів, з них 134 – безповоротно. Також знищено п’ять танків, шість ББМ та вісім автомобілів. Ще один танк, три ББМ, 11 артилерійських систем та три автомобілі було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 19 спроб прорвати нашу оборону поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Дальнього, Костянтинівки та Катеринівки. П’ятнадцять боєзіткнень завершено, ще чотири – досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 52 особи. Також знищено бойову броньовану машину та автомобіль.

На Времівському напрямку противник вісім разів атакував наші підрозділи біля Вугледара, Павлівки, Катеринівки та Водяного. Половину атак наші воїни на цей час відбили, ще чотири боєзіткнення – тривають.

На Придніпровському напрямку війська загарбників тричі безуспішно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.

На решті напрямків – без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста,

- повідомили у Генштабі.

росіяни кинули на Вугледар всі сили та намагаються оточити місто - офіцер 72 ОМБр24.09.24, 20:42 • 18178 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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